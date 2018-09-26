Ради своих проблемных объектов ГК «УНИСТО Петросталь» рассталась с первым активом

ГК «УНИСТО Петросталь» нашла деньги на достройку ЖК «Тридевяткино царство» и «Чудеса света»

Компания ГК «УНИСТО Петросталь», как и обещала, приступила к распродаже активов ради достройки своих проблемных комплексов. Девелопер избавился от склада площадью около 2 тысяч «квадратов» около станции метро «Московские ворота».

Как сообщает ДП, деньги направят на завершения возведения жилых комплексов «Тридевяткино царство» и «Чудеса света». Сумма сделки не разглашается. Однако по оценкам участников рынка, речь может идти о 80-90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что УНИСТО Петросталь» планирует избавиться от строительного комбината «Муринский» во Всеволожском Ленобласти.