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26 Сентябрь, 2018


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Ради своих проблемных объектов ГК «УНИСТО Петросталь» рассталась с первым активом

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в: Новости
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ГК «УНИСТО Петросталь» нашла деньги на достройку ЖК «Тридевяткино царство» и «Чудеса света»

Компания ГК «УНИСТО Петросталь», как и обещала, приступила к распродаже активов ради достройки своих проблемных комплексов. Девелопер избавился от склада площадью около 2 тысяч «квадратов» около станции метро «Московские ворота».

Как сообщает ДП, деньги направят на завершения возведения жилых комплексов «Тридевяткино царство» и «Чудеса света». Сумма сделки не разглашается. Однако по оценкам участников рынка, речь может идти о 80-90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что УНИСТО Петросталь» планирует избавиться от строительного комбината «Муринский» во Всеволожском Ленобласти.

 

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