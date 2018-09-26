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26 Сентябрь, 2018


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Метрополитен застрахует свои станции от взрывов и пожаров

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в: Новости
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Городская подземка готова направить 85,5 млн рублей на страхование станций от ЧП

На сайте госзакупок появилась информация о конкурсе метрополитена по страхованию пяти станций метро от ЧП, пожаров, наводнений, краж, взрывов, падений летательных аппаратов, деревьев и т.д. Речь идет о «Звездной», «Международной», «Бухарестской», «Волковской» и «Обводный канале».

Как сообщает «Мойка 78», цена вопроса составляет 85,5 млн. рублей. За эти деньги необходимо защитить конструктивные элементы зданий, водопроводные, отопительные, электронные, газовые, воздушные и канализационные сети, а также внешнюю и внутреннюю отделку станций подземки.

Договор сраховки будет заключен сроком до 21 ноября 2021 году.

 

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