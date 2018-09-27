Петербуржцы рассказали про очередную коммунальную аварию

У Балтийского вокзала в Петербурге прорвало трубу

В Санкт-Петербурге утром 27 сентября произошло две коммунальные аварии. Одна случилась на Будапештской улице, другая – на Обводном канале. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, трубу с горячей водой прорвало у Балтийского вокзала, всю территорию окутал пар, поэтому водители пробираются по участку по приборам.

На набережной возникли и пробки. По данным «Мойки78», специалисты городской «Теплосети» решили устранить аварию быстрее, поэтому огородили участок возле прорывы. Сейчас движение по набережной от Измайловского проспекта до Лермонтовского проспекта полностью закрыто.

Также следует добавить, что авария у Балтийского вокзала не должна отразиться на поступлении воды в дома петербуржцев.