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27 Сентябрь, 2018


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Смольный отказал в строительстве 300 тысяч квадратов жилья около Новоорловского заказника

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в: Новости
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Заявку городской ленд-леди Персияновой о возведении 300 тысяч кв. метров жилья на севере положили под сукно

Вторая после «заключительной» Комиссия по внесению поправок в Генплан приняла решение отклонить заявку о переводе 19,2 га земли в Приморском районе на Заповедной улице в категорию, позволяющую осуществить застройку надела жильем, сообщает NSP.

 

Здесь известная петербургская собственница земли Анна Персиянова намеревалась возвести 300 тысяч «квадратов» жилья. Пятно находится в непосредственной близости от особой экономической зоны «Новорловская» и граничит с одноименным заказником. По соседству ГК «ПИК» возводит ЖК «Орловский парк». Жилье предполагается строить в рамках проекта КОТ.

Как стало известно изданию, пока что заявку отложили «под сукно» до лучших времен.

Комиссия во главе с вице-губернатором Игорем Албиным отложила пока заявку предпринимателя, когда к ней вернутся (и вернутся ли) — неизвестно.

Анна Персиянова, Дмитрий Березин и миллиардер Игорь Минаков реализует проекты через ГК Nordest, продающей квартиры в проектах девелоперов, строящих жилье на наделах компании.

 

 

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