В России больше не будет «инвалидов», так решил Минтруд

Российские власти решили отказаться от термина «инвалид»

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует отказаться от термина «инвалид» и законодательно это решение закрепить в федеральном законе. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в качестве замены появится более нейтральное понятие, которое поможет отразить правозащитную политику властей в отношении людей с ограниченными возможностями.

До конца 2018 года Минтруд обратится в Федеральное медико-биологическое агентство, чтобы изучить этот вопрос с научной стороны.

Ранее от слова «инвалиды» РФ рекомендовал отказаться комитет ООН по правам людей с инвалидностью. Кстати, организация положительно оценила государственную программу «Доступная среда».