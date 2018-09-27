Во Всеволожске появилась новая пешеходная дорожка

Во Всеволожске восстановлен тротуар на отрезке дороги от Западной улицы до Торгового проспекта

ГКУ «Ленавтодор» завершил работы по обустройству пешеходной дорожки во Всеволожске вдоль Колтушского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

Тротуар протяженностью 80 метров восстановлен на отрезке дороги от Западной улицы до Торгового проспекта. В ближайшее время такие же работы будут проведены в границах улицы Коммуны и проспекта Герцена.

Как напомнили в пресс-службе правительства Ленобласти, Колтушское шоссе считается одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Интенсивность движения составляет почти 40 тысяч машин в сутки. Наряду с трассой «Санкт-Петерубрг — Морье» («Дорога жизни»), Колтушское шоссе — основная магистраль, соединяющая Петербург и Всеволожск.