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27 Сентябрь, 2018


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Во Всеволожске появилась новая пешеходная дорожка

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в: Новости
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Во Всеволожске восстановлен тротуар на отрезке дороги от Западной улицы до Торгового проспекта

ГКУ «Ленавтодор» завершил работы по обустройству пешеходной дорожки во Всеволожске вдоль Колтушского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

Тротуар протяженностью 80 метров восстановлен на отрезке дороги от Западной улицы до Торгового проспекта. В ближайшее время такие же работы будут проведены в границах улицы Коммуны и проспекта Герцена.

Как напомнили в пресс-службе правительства Ленобласти, Колтушское шоссе считается одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Интенсивность движения составляет почти 40 тысяч машин в сутки. Наряду с трассой «Санкт-Петерубрг — Морье» («Дорога жизни»), Колтушское шоссе — основная магистраль, соединяющая Петербург и Всеволожск.

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