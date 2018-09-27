В Петербурге 28 сентября включат регулярное отопление

В Северной столице начинается отопительный сезон 2018-2019 годов

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук подписал распоряжение о старте официального отопительного сезона с пятницы, 28 сентября. Как отмечают в ведомстве, решение принято из-за низкой температуры воздуха, которая отмечалась в последние дни, а также обусловлена дальнейшими прогнозами синоптиков. Так, Северную столицу ожидает планомерное похолодание.

«С этого же времени обязаны начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах. Таким образом, в случае отсутствия с завтрашнего дня отопления в многоквартирных домах, жильцам следует обращаться за разъяснениями, в первую очередь, в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Периодическое протапливание в этом году включили 24 сентября, в прошлом – 20 сентября.