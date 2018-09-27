В Смольном нашли участок под строительство Нового зоопарка

Ржевский лесопарк больше не считается приоритетной территорией для строительства нового зоопарка

Власти Петербурга рассматривают вариант строительства нового Зоопарка в Сетрорецке. Об этом сообщила в ответ на запрос депутата ЗакСа Надежды Тихоной глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Как отмечает «Фонтанка», чиновница подтвердила информацию о том, что Комиссия по внесению изменений в Генплан не дала добро на размещение зоопарка в Ржевском лесопарке. С такой инициативой ведомство выступило летом этого года.

Новый участок, в частности, находится на Приморском шоссе западнее пересечения с Зеленогорским шоссе.

Теперь этот надел комитет по инвестициям предлагает отнести под рекреационные зоны отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов различного типа дачного фонда.

По данным Надежды Тихоновой, надел уже отдан ООО «Гольф Дюны» под строительство «Академии гольфа». Однако компания пока инвестусловия города не выделила.

Отметим, что разговоры о необходимости строительства нового зоопарка велись в Петербурге с девяностых годов прошлого века. Тогда руководство Ленинградского зоопарка и Бюро Генплан сочли оптимальной площадку около Юнтоловского заказника. К обсуждению планов вернулись в «нулевых». Против строительства в Юнтоловском заказнике категорически возражали защитники животных и градостроительная общественность. В 2010 году для разработки концепции создания зоопарка даже объявили международный конкурс. Победителями в конкурсе стали французские компании Beckmann–N’Thepe Architects и TN+ Landscape designers. Однако в итоге «Интарсии» пришлось капитально переделывать проект. С тех пор назывались самые различные локации: от Удельного парка вплоть до Кронштадте. Но все они не устраивали губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. От Юнтоловского заказника (хотя будущая станция метро там по соседству получила название «Зоопарк») в итоге окончательно отказались. Последними локациями для размещения объекта были следующие: территория площадью 600 га на Ржевке, в районе КАД и по соседству с Ленобластью, участок площадью 125 га в Курортном районе на развязке трассы «Скандинавия» с ЗСД и надел в Юкках площадью 500 га.

Комитет по инвестициям настаивал на Ржевке еще тогда. При этом осенью 2014 года глава ведомства Ирина Бабюк заявляла, что концепция будет готова «буквально через несколько месяцев». При этом в комитете были и в курсе протестов жителей Ржевки против размещения зоопарка.

Последний о новом зоопарке вспоминали в 2016 году.