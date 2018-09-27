В Ленобласти регулярное отопление придет в дома до 1 октября

В ряде районов 47 региона стартует периодическое протапливание

Регулярное отопление в жилых домах во всех районах Ленобласти обещают включить к 1 октября. Между тем, периодическое протапливание уже началось в Гатчинском, Кировском, Всеволожском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тосненском районах. А с 27 сентября тепло включается еще в четырех: Волосовский, Волховский, Лужский, Тихвинский, сообщает пресс-служба 47 региона.

«Решение о протапливании принимают администрации городских и сельских поселений в зависимости от среднесуточной температуры воздуха с учетом обращений от жителей», –пояснил заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Александр Клецко.

Готовность объектов ТЭК и ЖКХ по основным показателям составляет более 99%. В 2018 году на их модернизацию и подготовку к зиме было направлено 2,5 млрд рублей.