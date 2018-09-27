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27 Сентябрь, 2018


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Setl City начала продлевать Комендантский проспект к своему жилому комплексу

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в: Новости
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Работы закончат через год

Застройщик Setl City (входит в Setl Group Максима Шубарева) начал строительство участка Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки рядом со своим ЖК «Чистое небо». Напомним, проект застройщик начал готовить за свой счет еще в прошлом году, а строительство завершится во втором полугодии 2019 года.

Согласно проекту, к новым корпусам подтянут шестиполосную магистраль длиной около 900 метров с местным увеличением до восьми полос, газонами, выделенной полосой для велосипедистов, пешеходными дорожками. В настоящее время ведется строительство боковых проездов от перекрестка с Плесецкой улицей до реки Каменки.

Кроме того, в рамках проекта «Чистое небо» компания Setl City за собственный счет разработала проектную и рабочую документацию для строительства ряда магистральных и внутриквартальных дорог. Среди них – ул. Плесецкая от Комендантского пр. до пр. Королева, пр. Королева от ул. Плесецкая до Глухарской ул., перекресток ул. Плесецкой и пр. Королева. Документация прошла государственную экспертизу и была передана в ведомственные комитеты правительства Петербурга.

Также компания построила перекресток пр. Королева с Плесецкой ул., боковой проезд Плесецкой ул. от пр. Королева до Комендантского пр. и частично – пр. Королева от Глухарской ул. до Плесецкой. Работы значительно улучшили транспортную доступность жилого комплекса.

Отметим, что сейчас КРТИ разрабатывает проект пробивки Шуваловского проспекта на юг, от Парашютной улицы до Комендантского проспекта, в итоге северо-запад города получит полноценный радиальный обход.

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