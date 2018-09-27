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27 Сентябрь, 2018


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ГК «Красная стрела» построит вместо «Адаманта» жилье на Звенигородской

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в: Новости
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Это будет первый проект для столичной компании в центре Петербурга

Фото: ГК Красная стрела

Застройщик «Красная стрела» приобрел у холдинга «Адамант» участок 0,3 га западнее дома 9-11 по Звенигородской улице, сообщили в компании.

На пятне компания намерена построить 7-этажный жилой дом га 72 квартиры бизнес-класса площадью 8 760 кв. м. Первый этаж отведен под коммерческие помещения с отдельными входами (671 кв. м). Предусмотрено озеленение эксплуатируемой кровли. Дом назовут «Артхаус».

Открытие продаж запланировано на этот ноябрь, а ввод в эксплуатацию, согласно разрешению на строительство, на декабрь 2019 года. Стоимость квартир на старте продаж – от 7,1 млн рублей.

Прежний владелец успел получить разрешение на строительство еще в июне 2018 года (дом будет строиться по «старой» редакции 214 ФЗ). Инвестиции в проект в компании не раскрывают, но уточняют, что кредитную линию предоставит «Сбербанк».

«Архитектурный проект ЖК «Артхаус» имеет единое стилевое решение с комплексом новой сцены МДТ и также разработан мастерской Михаила Мамошина», — говорят в компании. Напомним, с архитектурным проектом второй сцены был связан громкий скандал — господин Мамошин обвинял подрядчика в том, что за разработку эскиза МДТ ему так и не заплатили, вдобавок отлучив от авторского надзора за строительством. Ранее новую сцену предполагали сдать уже в середине 2018 года, сейчас, с учетом смены генпроектировщика и подрядчика, сроки не называют.

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