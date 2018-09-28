Два человека погибли при прорыве трубы в Петербурге

Коммунальная авария унесли жизни двух человек на Измайловском проспекте

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь с 27 на 28 сентября произошла коммунальная авария. По словам очевидцы, трубу с горячей водой прорвало на Измайловском проспекте.

Уточняется, что из-за прорыва под асфальт ушли два припаркованных автомобиля. По данным издания «78», после ЧП погибли двое посетителей кафе, которое располагается в центре города.

Сейчас на месте событий работают сотрудники «Теплосети», полицейские и аварийно-восстановительная служба от Жилищного комитета. Подробности уточняются.