Строить зоопарк в Сестрорецке пока не будут

Идею возведения зверинца в Ржевском лесопарке решили доработать

Ранее сообщалось, что власти Северной столицы планируют построить зоопарк в Ржевском лесопарке. Сейчас комитет по инвестиция решил отправить этот проект на доработку.

«Предложение рассмотреть участок в городе Сестрорецке для обеспечения возможности реализации проекта строительства нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения ИОГВ было решено отложить на доработку», — цитирует представителей ведомства «Петербургский дневник».

Добавим, что проект точно не будут выноситься на рассмотрение комиссии в 2018 году.

Теперь власти рассматривают вариант переноса зоопарка из Ржевки на участок, который располагается на Приморском шоссе западнее пересечения с Зеленогорским шоссе.