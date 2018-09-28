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28 Сентябрь, 2018


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Строить зоопарк в Сестрорецке пока не будут

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в: Новости
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Идею возведения зверинца в Ржевском лесопарке решили доработать

Фото: википедия

Ранее сообщалось, что власти Северной столицы планируют построить зоопарк в Ржевском лесопарке. Сейчас комитет по инвестиция решил отправить этот проект на доработку.

«Предложение рассмотреть участок в городе Сестрорецке для обеспечения возможности реализации проекта строительства нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения ИОГВ было решено отложить на доработку», — цитирует представителей ведомства «Петербургский дневник».

Добавим, что проект точно не будут выноситься на рассмотрение комиссии в 2018 году.

Теперь власти рассматривают вариант переноса зоопарка из Ржевки на участок, который располагается на Приморском шоссе западнее пересечения с Зеленогорским шоссе.

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