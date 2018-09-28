Петербург проверят на готовность в Евро-2020 в октябре

Комиссия УЕФА в очередной раз приедет в город на Неве в следующем месяце

Комиссия УЕФА в октябре 2018 года посетит Санкт-Петербург с проверкой готовности города к проведению матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом рассказал глава организационного комитета «Россия-2020» Алексей Сорокин, пишет ТАСС.

Напомним, Евро-2020 пройдет на 12 стадиона в 12 странах континента. Санкт-Петербург примет четыре матча. Три из них – групповой этап. Они состоятся 13, 17 и 22 июня. Еще одна игра пройдет 3 июля, это будет 1/4 финала.

Следует напомнить, что комиссия уже посещала Петербурге в сентября этого года. Пока никаких существенный нарушений специалисты не обнаружили.