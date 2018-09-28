Коммунальная авария в Адмиралтейском районе закончилась уголовным делом

При прорыве трубы на Измайловском проспекте погибли два посетителя кафе

Ранее сообщалось, что утром 28 сентября на Измайловском проспекте в Петербурге произошла коммунальная авария, там прорвало трубу с горячей водой. Под асфальт провались два автомобиля, смертельные травмы получили двое молодых людей.

В Следственном комитета Петербурга информацию о гибели двух человек подтвердили, отметив, что оба погибших 1998 года рождения. Молодые люди получили термические ожоги и скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты, проводится опрос свидетелей. Расследование продолжается.