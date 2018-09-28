В Петербурге нашлась голова русалки, отколотая от дома Николаевых

Ценную часть барельефа с Садовой улицы вернули в КГИОП

Голова русалки дома Николаевых на Садовой улице в Петербурге не уничтожена, как считалось ранее. Ее обнаружил и подобрал один из горожан, который 27 сентября связался с градозащитниками и передал им часть барельефа. Активисты, в свою очередь, вернули ее в КГИОП.

Отмечается, что чиновники комитета были удивлены находке. Теперь сохранность и объем по восстановлению барельефа оценят эксперты-реставраторы.

Следует напомним, что зимой 2017 года на барельефе русалки появилась трещина, которую заделали штукатуркой, но никаких работ по реставрации произведено не было. Чуть позже барельеф откололся и сейчас лицо русалки зияет пустотой.