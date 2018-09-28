Смольный построит мусоросжигательный завод в Каменке

Строительство мусоросжигательного завода в Каменке Смольный одобрил в сентябре
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга подтвердил информацию о строительстве мусоросжигательного завода на территории промышленной зоны около Каменки.
Об этом сообщает телеканал «Piter.TV» со ссылкой на общественного деятеля Марину Шишкину.
Председатель Комитета Ирина Бабюк отметила, что в начале сентября власти Петербурга одобрили предложение по строительству этого объекта. На территории теперь будет повышен класс опасности в Каменке. Все необходимые сведения уже внесены в документацию по планировке.
Перед строительством заводы специалисты проведут специальный анализ, который позволит выбрать наиболее оптимальную технологию уничтожения отходов.