За кучи мусора Боткинская больница получила штраф

Роспотребнадзор оштрафовал Боткинскую больницу за медицинский мусор

Специалисты Роспотребнадзора завершили проверку СПб ГБУЗ «Больница Боткина» после обращения активистов, которые заявили, что на территории учреждения находится куча медицинского мусора.

В ходе административного расследования были выявлены нарушения закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обращения с медицинскими отходами, пишет «78».

Теперь больница и ООО «ИСТ Сервис» получат штраф, а руководители организаций обязаны устранить это правонарушение.

Ранее сообщалось, что в Каменке будет построен мусоросжигательный завод. Смольный проект строительства уже согласовал.