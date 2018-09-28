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28 Сентябрь, 2018


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За кучи мусора Боткинская больница получила штраф

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в: Новости
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Роспотребнадзор оштрафовал Боткинскую больницу за медицинский мусор

Фото: википедия

Специалисты Роспотребнадзора завершили проверку СПб ГБУЗ «Больница Боткина» после обращения активистов, которые заявили, что на территории учреждения находится куча медицинского мусора.

В ходе административного расследования были выявлены нарушения закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обращения с медицинскими отходами, пишет «78».

Теперь больница и ООО «ИСТ Сервис» получат штраф, а руководители организаций обязаны устранить это правонарушение.

Ранее сообщалось, что в Каменке будет построен мусоросжигательный завод. Смольный проект строительства уже согласовал.

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