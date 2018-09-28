Минстрой обещает застройщикам проектное финансирование под 5,5%

При этом сейчас деньги банков под проект меньше, чем под 12% найти нельзя

Проектное финансирование будет доступным для застройщиков. «Знаете, я очень много спекуляций слышу по поводу ставок. Мы точно знаем, какая будет средневзвешенная ставка по проектному финансированию – 5,5-6%», – заявил сегодня на конференции «Рынок недвижимости 2019: работа в новых условиях» глава ДОМ.РФ Александр Плутник.

По его словам, сейчас его команда вместе с Минфином разрабатывает инструменты, которые сделают проектное финансирование для застройщиков дешевле — это программа гарантирования или поручительства кредитов, к реализации которой ДОМ.РФ приступает вместе с крупнейшими российскими банками – Сбербанком и Газпромбанком.

Отметим, что сегодня же на IX Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: Повседневная практика и законодательство» заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил, что деньги банки не выдают застройщикам меньше, чем под 12%. А для выдачи проектного финансирования в принципе банкам нужно будет устойчивое фондирование, коим и выступят эскроу-счета.