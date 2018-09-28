Отозван иск о банкротстве ЖСК «Муринский-1», первой очереди ЖК «Силы природы»

Первую очередь обещают сдать к середине 2019 года

Иск о банкротстве ЖСК Муринский-1, строящего первую очереди ЖК «Силы природы» отозван, об этом сообщил на заседании комиссии по защите прав участников долевого строительства представитель группы инвесторов проблемного объекта Анатолий Соболев.

Он рассказал об этом в ответ на вопрос зампреда правительства Ленобласти Михаила Москвина о том, сохраняется ли намерение по банкротству застройщика. При этом Москвин уточнил — правильно ли понял Соболева, что подано именно заявление о прекращении банкротства, а не о замене управляющей компании.

Соболев подтвердил информацию и отметил, что сейчас имеются все основания полагать, что объекты будут сданы. Первый корпус первой очереди планируется сдать в марте 2019 года, второй корпус — чуть позже. Второй этап отнесен на декабрь 2019 года.

При этом информации о пуле инвесторов, которые планируют вливать деньги в достройку, нет ни у дольщиков, ни даже у зампредправительства Москвина.

Отметим, что информация о новом загадочном инвесторе для долгостроя O2 Development появилась летом 2018 года. Новый инвестор заявил, что следующие очереди жилого комплекса будут с июля 2018 года продаваться под другим именем – ЖК «Ромашки». Застройщик намерен ровно через два года построить два корпуса переменной этажности (до 18 этажей) на 2470 квартир, 966 из которых уже проданы пока оба корпуса являлись частью второй очереди «Сил природы». На первом этапе жильё в «Ромашках» будет продаваться по весьма скромной цене — 50 тыс. рублей за квадрат, на последующих этапах квадрат будут отдавать за 80 тыс. рублей.