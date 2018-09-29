В Санкт-Петербурге снизилось количество преступлений

С начала 2018 года преступлений в Петербурга стало почти на 4% меньше

За восемь месяцев 2018 года количество преступлений на улицах Петербурга снизилось почти на 4%, в общественных местах – на 1,5%. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Северной столице.

Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» удалось раскрыть 266 краж и угонов транспортных средств.

До конца текущего года власти планируют установить еще более 7 тысяч камер в разных районах города на Неве.

Участники заседания также обсудили дальнейшее развитие комплекса «Безопасный город» и профилактику незаконного оборота алкоголя, уточняет «78».