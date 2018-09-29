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29 Сентябрь, 2018


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Ремонт трубы на Измайловском проспекте, где погибли два человека, завершен

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в: Новости
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«Теплосеть» завершила ремонт трубы после трагедии в Адмиралтейском районе

Фото: vk.com/spb_today

Напомним, рано утром 28 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком. Инцидент случился на Измайловском проспекте. В результате два автомобиля провалились под асфальт, а два молодых человека, находившихся в кафе поблизости, сварились в кипятке.

В пресс-службе АО «Теплосеть Петербурга» отметили, что на указанном участке прорвало трубопровод диаметром 300 мм. В 18:50 в пятницу ремонт был полностью закончен. В ликвидации последствий аварии участвовали 20 специалистов и восемь единиц спецтехники.

Также следует добавить, что после гибели 20-летних петербуржцев возбудили уголовное дело. Точка в этой истории еще не поставлена.

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