За строительство в парке Интернационалистов на Смольный подали в суд

Защитник парка Интернационалистов решил судиться с властями Петербурга

Петербуржцев по имени Евгений Крыло подал к правительству города и ООО «Оптима» иск о признании недействительным постановление о строительстве торгового центра в парке Интернационалистов.

Как пишет «Росбалт», в качестве третьих лиц в иске указаны 8 юридических лиц. Заявление пока к производству не приняли.

ООО «Оптима» планирует построить в парке торговый центр с океанариумом площадью под 15 тысяч квадратных метров. Участок земли под него формально исключен из состава парка, хотя и является его частью.

Градозащитники выступают против строительства. Смольный, в свою очередь, настаивает, что арендованный участок выведен за пределы парка и не используется.