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29 Сентябрь, 2018


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Петербуржцам продают бургеры под слоганом о блокаде Ленинграда

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в: Новости
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ФАС проверяет Burger King из-за слогана и грозит штрафом

Фото: pixnio.com

Журналисты Санкт-Петербурга обратили внимание на весьма неоднозначную рекламу сети быстрого питания Burger King. Компания использует слоган «You won’t starve to death in this city» (В этом городе ты не умрешь с голоду»).

Теперь этим слоганом будет заниматься УФАС, которое нашло в нем неуместное напоминание о блокаде Ленинграда, пишет «Росбалт».

«Многие родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных», — сказал глава УФАС Вадим Владимиров.

Теперь на Burger King могут завести дело за нарушение федерального закона о рекламе и оштрафовать.

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