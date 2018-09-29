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29 Сентябрь, 2018


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В Петербурге и Ленобласти ждут заморозки и снег

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в: Новости
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В выходные погода не порадует петербуржцев и жителей 47-го региона

Фото: pixabay.com

В выходные, 29 и 30 сентября, жителе Северной столице ожидает пасмурная погода и дожди. В некоторых районах – заморозки, сообщает пресс-служба МЧС.

В субботу и воскресенье воздух прогреется до +10 градусов, по области возможно похолодание до -1 градуса. Спасатели предупреждают о гололеде и призывают водителей быть осторожнее и внимательнее.

В Ленинградской области ожидается снег. Дорожные службы региона уже переведены в режим повышенной готовности.

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