Петербургские таксисты сразятся за звание лучшего

В Северной столице пройдет региональный этап Всероссийского конкурса водителей такси

В Петербурге в понедельник, 1 октября, впервые будет проводиться региональный этап Всероссийского конкурса водителей такси, сообщает комитет по транспорту Смольного.

За звание лучшего будут бороться водители из крупнейших таксопарков Северной столицы и Ленобласти. Всем участникам предстоит пройти три этапа, в ходе которым они продемонстрируют знание правил дорожного движения, водительское мастерство и знание истории города на Неве.

Призовой фонд мероприятия составляет 100 тысяч рублей. Победитель регионального этапа отправится в Сочи, где будет проходить финал конкурса.