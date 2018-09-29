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29 Сентябрь, 2018


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Петербургские таксисты сразятся за звание лучшего

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в: Новости
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В Северной столице пройдет региональный этап Всероссийского конкурса водителей такси

Фото: pixabay.com

В Петербурге в понедельник, 1 октября, впервые будет проводиться региональный этап Всероссийского конкурса водителей такси, сообщает комитет по транспорту Смольного.

За звание лучшего будут бороться водители из крупнейших таксопарков Северной столицы и Ленобласти. Всем участникам предстоит пройти три этапа, в ходе которым они продемонстрируют знание правил дорожного движения, водительское мастерство и знание истории города на Неве.

Призовой фонд мероприятия составляет 100 тысяч рублей. Победитель регионального этапа отправится в Сочи, где будет проходить финал конкурса.

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