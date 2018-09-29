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29 Сентябрь, 2018


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Водителей Петербурга ждут новые ограничения движения

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в: Новости
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ГАТИ предупреждает о новых ограничениях с понедельника

Фото: pixabay.com

В понедельник, 1 октября, в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта, сообщает ГАТИ.

По 30 июля 2019 года будет ограничено движение по Красносельскому шоссе от Дачной улицы до Летней улицы.

По 19 октября водителям станет сложнее проехать по Садовой улице от площади Тургенева до набережной Крюкова канала.

До 17 октября ограничат движение по шоссе Революции от проспекта Металлистов до дома №27 по указанному шоссе.

До 14 октября ограничения ожидаются на улице Чапыгина от Уфимской улицы до Каменностровского проспекта, также на Ириновском проспекта от моста через реку Охту до Бокситогорской улицы.

Движение по улице Рентгена от улицы Чапаева до улицы Льва Толстого будет закрыто полностью. Отроется участок 14 октября.

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