На станции метро «Площадь Ленина» станет больше эскалаторов

Власти Петербурга планируют увеличить число эскалаторов на «Площади Ленина»

В Петербурге объявлен конкурс на создание проекта по увеличению числа эскалаторов на станции метро «Площадь Ленина» (красная ветка). Соответствующий аукцион объявил КРТИ, пишет «АБН».

Максимальная стоимость контракта составляет 24,8 миллиона рублей. Победитель конкурса должен разработать проектную документацию для полной замены эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля с выходом на Боткинскую улицу.

Проект также предусматривает отделение ремонтируемой части от действующей, вестибюль закрывать для пассажиров не будут.