В Петербурге провели рейд «Нелегал 2018», найдено 15 нарушителей

В двух районах Северной столицы обнаружили мигрантов-нарушителей

Правоохранители Петербурга провели рейд под названием «Нелегал 2018», в ходе которого выявляются нарушения в сфере миграционного законодательства страны.

Как пишет «78», цель подобных операций – выявление мигрантов, которые незаконно проживают в городе на Неве и осуществляются тут трудовую деятельность.

Полиция проверила территорию у железнодорожной станции Обухово и возле станции метрополитена «Обухова». Там стражам правопорядка попались 13 нарушителей.

Затем рейд продолжился на улице Красного Текстильщика, где в доме №15 были обнаружены еще двое иностранных граждан. Все 15 человек получили протоколы об административных правонарушениях.