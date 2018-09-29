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29 Сентябрь, 2018


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В Петербурге провели рейд «Нелегал 2018», найдено 15 нарушителей

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в: Новости
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В двух районах Северной столицы обнаружили мигрантов-нарушителей

Фото: pixabay.com

Правоохранители Петербурга провели рейд под названием «Нелегал 2018», в ходе которого выявляются нарушения в сфере миграционного законодательства страны.

Как пишет «78», цель подобных операций – выявление мигрантов, которые незаконно проживают в городе на Неве и осуществляются тут трудовую деятельность.

Полиция проверила территорию у железнодорожной станции Обухово и возле станции метрополитена «Обухова». Там стражам правопорядка попались 13 нарушителей.

Затем рейд продолжился на улице Красного Текстильщика, где в доме №15 были обнаружены еще двое иностранных граждан. Все 15 человек получили протоколы об административных правонарушениях.

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