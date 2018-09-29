Воздушное пространство России пополнится новыми трассами

Новые трассы в воздушном пространстве России появятся через 12 дней

Представители ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» рассказали о планах создания новых трасс в воздушном пространстве России с 11 октября, пишут «Известия».

Речь идет о 9 международных и трех внутренних трассах, а также 23 маршрутах так называемой зональной навигации. Всего протяженность маршрутов организации воздушного движения страны через 12 дней увеличится на 7,213 тысячи километров.

Новые рейсы помогут путешественникам добрать из России в Эстонию, Ближний Восток и Северную Америку. Из маршрутов зональной навигации следует отметить Калининградскую, Архангельскую и Мурманскую области.

Напомним, весной 2018 года стало известно о реорганизации Росавиации, которая позволит форсировать развитие единой системы организации воздушного движения и увеличивать безопасность перелетов. Для этого к национальному провайдеру планировалось прицепить несколько работающих в этой отрасли ФГУПов.