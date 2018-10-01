В Ленобласти без холодной воды остались более 10 тысяч человек

В зону отключения холодной воды в Подпорожье попали 240 домов

В Ленинградской области в Подпорожье произошла коммунальная авария, которая оставила без холодной вода свыше 10 тысяч человек. В настоящее время на месте ЧП работает бригада ГУП «Леноблводоканал». Вернуть воду в дома обещают к полуночи.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МЧС по 47 региону, технологический дефект произошёл, предположительно, на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм у дома №40 по Поселковой улице в микрорайоне Социальный Городок.

Всего в зоне отключения находятся 240 домов.