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01 Октябрь, 2018


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«Самолет ЛО» запускает продажи жилья в новом жилом комплексе в Мурино

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в: Новости
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Комплекс достроят к концу 2019 года

Столичный застройщик «Самолет ЛО» начал продавать квартиры в новом жилом комплексе «Мурино 2020», как рассказали в компании, возведение двух 12-этажных домов завершится к IV кварталу 2019 года. Все квартиры сдаются с полной отделкой.

Сейчас «Самолет ЛО» ведет комплексное освоение территорий вдоль Воронцовского бульвара в пешей доступности от станции метро «Девяткино». Первым этапом строительства стал жилой комплекс «Мурино 2017», введенный в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Второй этап строительства — «Мурино 2019» — будет сдан в IV квартале 2018 года. Весь проект состоит из шести корпусов 12-этажных кирпично-монолитных домов, двух детских садов и школы.

Компания входит в группу компаний «Самолет», осуществляющую инвестиционные проекты комплексного строительства в России. Наиболее активно ГК «Самолёт» представлена на территории Московской области и Ленинградской области.

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