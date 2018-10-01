В Петербурге с начала года сдали 1,4 млн «квадратов» жилья

Лидером по вводу жилья в сентябре стал Василеостровский район

С начала года в Северной столице ввели в эксплуатацию 1,42 млн. кв. метров жилья. И только по итогам сентября было сдано почти 140 тысяч «квадратов», сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Лидером по вводу жилья в прошлом месяце стал Василеостровский район. Там сдано 62 тысячи «квадратов, или 2 дома на 879 квартир. На втором месте оказался Московский район, где введено в эксплуатацию 4 дома на 249 квартир общей площадью 22 тысячи кв.м. Замыкает список лидеров Петроградский район, где сдано в эксплуатацию 17,3 тысяч кв.м. жилья – всего 1 дом на 236 квартир.

«Помимо этого, в сентябре 2018 года было введено в эксплуатацию 22 объекта общегражданского назначения, в том числе спортивный комплекс в Выборгском районе, общеобразовательная школа в Невском районе, православный храм «Спас на Каменке» в Приморском районе», — сообщили в пресс-службе комитета по строительству.