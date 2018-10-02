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02 Октябрь, 2018


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Деятельность «Автостопа» обошлась Петербургу в 3,5 миллиона

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в: Новости
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Прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Автостоп» в Петербурге

Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургу причинен имущественный ущерб на 3,5 миллиона рублей. Это связано с деятельностью ООО «Автостоп». В работе организации нашла нарушения прокуратура Фрунзенского района, пишет «Мойка78».

Правоохранители обнаружили нарушения в использовании участка площадью более 2 тысяч квадратным метров. На нем находится автостоянка (улица Малая Карпатская и улица Ярослава Гашека).

Выяснилось, что «Автостоп» владел и пользовался участком, который находится в собственности у государства, с марта по сентябрь 2018 года, но никаких прав на это у организации не было.

Прокуратура уже направила материалы проверки в следственные органы, где уже возбуждено уголовное дело. Ход расследования будет контролировать районная прокуратура.

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