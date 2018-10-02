Аналитики подсчитали, сколько машин продали в Петербурге

За девять месяцев 2018 года в Петербурге продали более 100 тысяч автомобилей

Специалисты аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» отметили, что с января по август 2018 году в Петербурге было продано 100 тысяч 318 автомобилей, пишет «Петербургский дневник».

Это количество на 19% превышает показатели за аналогичный период, но 2017 года. В августе 2018 года было продано более 13 тысяч легковых авто, что на 18% больше, чем в минувшем году.

Лидером последних двух месяцев лета оказалась KIA, но по итогам всего года больше всего было продано машин бренда Hyundai.

«Высокий показатель роста продаж автомобилей в августе во многом был обусловлен очередным падением курса рубля, который случился во второй половине месяца…», — подчеркивают эксперты.

В общем объеме продаж на российском авторынке доля Петербурга составила 8,8%.