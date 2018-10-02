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02 Октябрь, 2018


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На ветку скоростного трамвая до Петергофа не нашлось претендентов

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в: Новости
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Смольный остался без инвесторов для трамвая в Петергоф

Фото: wikimedia.com

В Смольном подвели итоги очередного этапа конкурса на строительство ветки скоростного трамвая от станции метро «Кировский завод» в Петергоф. После вскрытия конвертов стало известно, что условия никого из потенциальных инвесторов не заинтересовали.

Как сообщает «Фонтанка», конкурс признан несостоявшимся. Теперь чиновники будут проверять экономику проекта, и готовить новые варианты для инвесторов.

Ранее в Смольном обещали запустить трамвай в Петергоф уже к 2023 году. Победителю конкурса предстоит проложить 20 километров рельсов. Все работы оцениваются в 10,6 млрд рублей. Запуск трамвая станет хорошим подарком для новоселов ЖК «Петергоф парк» от компании ООО «Петергофский квартал», ЖК «Петергофский каскад» от «ЛенОблСтрой». Здесь «АбсолютСтрой Сервис» достраивает ЖК «Новый Петергоф», УК «Теорема» — ЖК «Новые кварталы Петегорфа». ООО «РосОблСтрой» в 2020 году планирует сдать ЖК «Бельгийский квартал».

Чуть дальше на границе Красносельского и Петродворцового районов Setl City реализует масштабный проект ЖК «Солнечный город». А Glorax Development строит жилой комплекс «Английская миля», «Петрополь» возводит ЖК «Клены».

 

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