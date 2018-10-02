Кабмин упростил инвестиции и строительство ветряков

И снял обязательство по оснащению их приборами учета

Правительство России утвердило внесенное Минэнерго постановление «О стимулировании использования возобновляемых источников энергии», говорится на сайте Кабмина.

В частности, для повышения «инвестпривлекательности» таких объектов, правительство устраняет избыточные требования к проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.

Также будут исключены требования по оснащению приборами учёта электрической энергии каждого генерирующего объекта, входящего в состав электростанции. Постановление также четко определит — где можно устанавливать приборы учета для определения объёмов производства электроэнергии.

«Кроме того, поставщику предоставляется право перераспределять объёмы предоставляемой мощности между отобранными по итогам конкурсов генерирующими объектами в рамках одной компании с одинаковой датой начала исполнения обязательств по поставке мощности», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее в корпорации «Россети» заверяли, что рост установленной мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России к 2030 году может составить 10 Гвт.

А в декабре 2017 года Российская Ассоциация Ветроиндустрии разместила в открытом доступе реестр (карту) проектов ветропарков России. Позже «Росатом» и голландская Lagerwey создали СП по производству ветротурбин в РФ.