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02 Октябрь, 2018


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У «Группы ЛСР» появился свой сайт закупок для подрядчиков

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в: Новости
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С помощью нового сервиса «Группы ЛСР» можно отследить статус проведения тендера, узнать план закупок

«Группы ЛСР» с сентября 2018 года запустила специализированный сайт закупок, позволяющий любому потенциальному поставщику товаров или услуг принять участие в тендерах и запросах предложений.

«Стать максимально открытыми в области закупок товаров – важнейшая часть политики нашей компании по ведению бизнеса. Собственная электронная площадка позволит постоянно находить новых качественных контрагентов, даст им возможность войти в пул постоянных подрядчиков и поставщиков «Группы ЛСР» и обеспечит честную конкуренцию среди них», — отметил первый заместитель генерального директора «Группы ЛСР» Евгений Яцышин.

Интерфейс электронной торговой площадки довольно прост в использовании. На сайте размещен полный список запросов на товары и услуги предприятий «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия компании, а также требования к потенциальному подрядчику. С помощью нового сервиса можно отследить статус проведения тендера, узнать план закупок, задать интересующий вопрос.

Участие в закупках могут принять зарегистрированные пользователи с уникальным логином и паролем. Процесс регистрации организован максимально просто и занимает не более нескольких минут. Соответствующие инструкции следует искать в разделе «Правила работы».

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