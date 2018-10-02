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02 Октябрь, 2018


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RBI вернул себе право застраивать территории вокруг Левашовского хлебозавода

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в: Новости
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RBI вернул себе право застраивать территории вокруг Левашовского хлебозавода

фото предоставлено пресс-службой RBI

КГИОП отказался включать советские постройки на территории Левашовского хлебозавода в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, сообщили в пресс-службе застройщика RBI.

Это дает возможность девелоперу продолжить разбор сооружений, закрывающих вид на памятник и не имеющих исторической ценности.

В компании напомнили, что проект реконструкции предполагает создание нового культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками. В здании Левашовского хлебозавода разместится экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, – над ее концепцией сейчас работает «Дом культуры Льва Лурье», а также коммерческие помещения и офисы.

№В настоящее время компания располагает всеми разрешительными документами, необходимыми для ведения работ. Тем не менее, на прошлой неделе, в момент выхода компании на площадку, со стороны нескольких активистов градозащитного движения и ряда СМИ в адрес Группы RBI стали звучать обвинения в «сносе» и «уничтожении» исторических зданий Левашовского хлебозавода. Данные сообщения не имеют под собой оснований и противоречат идеи реконструкции Левашовского хлебозавода, которую осуществляет Группа RBI, что полностью подтвердило и вынесенное распоряжение КГИОП”, — сообщили в компании.

Подробнее о проекте можно прочитать в статье нашего портала.

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