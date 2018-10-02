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02 Октябрь, 2018


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Петербуржцы массово жалуются на холодные батареи

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в: Новости
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В Смольном заверяют, что отопление в квартирах горожан отсутствует точечно

С начала недели в Жилищный комитет Смольного поступило 292 обращения от горожан на отсутствие тепла в квартирах. Все заявления приняты в обработку. Однако чиновники подчеркивают, что отопление нет «по городу точечно».

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным интернет-издания, без тепла люди страдают на юго-западе, в центре, на Петроградской стороне и в северной части города. В Коломягах отсутствует и горячая вода.

Топление включить во всех жилых домах обещали 28 сентября.

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