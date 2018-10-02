жк днепропетровская 37 квартиры

02 Октябрь, 2018


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В Приморском районе начинается строительство нового жилого комплекса на 90 тысяч «квадратов»

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в: Новости
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Около Серафимовского кладбища к 2020 году построят жилые дома

Компания Setl City начала возведение нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге около метро «Старая Деревня» на месте бывшей «Метрики».

В рамках проекта будут построены 5 жилых домов, 2 комплекса с апартаментами, подземные и надземные паркинги, а также начальная школа с детским садом. Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года.

Всего в состав ЖК войдут пять 11-этажных домов общей жилой площадью 87,4 тыс. кв. м В трех жилых корпусах и в комплексе апартаментов спроектированы коммерческие помещения общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, в которых впоследствии откроются магазины, кафе, аптеки, пекарни. На территории ЖК запланировано строительство начальной школы с детским садом, рассчитанных совокупно на 460 детей, с отдельной огороженной территорией.

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