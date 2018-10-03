Петербуржцы превратили историческую карету на 1-й Советской в урну

Активисты жалуются на мусор, в который лежит в исторической карете на в центре города

В Центральном районе Санкт-Петербурга историческая карета, установленная на 1-й Советской улице превратилась в мусорную кучу. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

На опубликованных с места событий кадрах видны пустые пивные бутылки, окурки и газеты, которые забрасывали в карету. Петербуржцы этой ситуацией возмущены.

«Куда смотрят дворники? Как смеют петербуржцы так себя вести?», задаются вопросом активисты, которые подчеркнули, что вокруг кареты находится много обычных урн.

Добавим, что в мае 2018 года 1-я Советская улица стала пешеходной, на ней был установлен памятник в честь первого наименования улицы – Каретная.