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03 Октябрь, 2018


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Петербуржцы превратили историческую карету на 1-й Советской в урну

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в: Новости
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Фото: vk.com/mytndvor

Активисты жалуются на мусор, в который лежит в исторической карете на в центре города

В Центральном районе Санкт-Петербурга историческая карета, установленная на 1-й Советской улице превратилась в мусорную кучу. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Фото: vk.com/mytndvor

На опубликованных с места событий кадрах видны пустые пивные бутылки, окурки и газеты, которые забрасывали в карету. Петербуржцы этой ситуацией возмущены.

«Куда смотрят дворники? Как смеют петербуржцы так себя вести?», задаются вопросом активисты, которые подчеркнули, что вокруг кареты находится много обычных урн.

Добавим, что в мае 2018 года 1-я Советская улица стала пешеходной, на ней был установлен памятник в честь первого наименования улицы – Каретная.

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