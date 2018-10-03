ЗакС переписал закон о ЗНОП ради проекта застройки жильем земель у СКК «Петербургский»

Карту зеленых насаждений Петербурга вновь перекроили

Депутаты ЗакСа утвердили на заседании городского парламента в среду, 3 сентября, в первом чтении корректировки в городской закон «О зеленых насаждениях общего пользования».

Так, из списка ЗНОП теперь убрали безымянный сквер на проспекте Юрия Гагарина у СКК «Петербургский». Напомним, о том, клуб СКА Геннадия Тимченко намерен построить к Чемпионату мира по хоккею 2023 года около 300 тыс. кв. м жилья и инфраструктуры возле комплекса, стало известно в 2017 году. В феврале этого года клуб подал предложения по изменению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в квартале, ограниченном проспектом Юрия Гагарина, проспектом Космонавтов, Кузнецовской и Бассейной улицами. СКА предложил несколько вариантов функционального зонирования территории вокруг спортивно-концертного комплекса — от общественно-деловой с включением жилья до полностью жилой застройки.

Как заявила депутат Ирина Иванова, в результате корректировок сквер исчезнет, а вместо него в городе появится крупный жилой массив, практически «новый мегаполис».

Народный избранник Алексей Ковалев поддержал коллегу и добавил, что, по его данным, никакой конкретики по данному проекту еще нет, но, тем не менее, «Смольный уже готовит почву под застройку».

С этим доводом согласился и Александр Рассудов, заявивший, что избавляться от сквера пока рано.

Впрочем, как заверил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестеряков, согласно документу общая площадь ЗНОП в Северной столице увеличится с 6 тысяч 128 до 6 тысяч 142 га. В документе прописаны также резервные территории для озеленения, площадь которых составит 65 га.