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03 Октябрь, 2018


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Смольный: отопление придет во все квартиры через 10 дней

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в: Новости
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В Жилищном комитете надеются, что петербуржцы скоро прекратят жаловаться на отсутствие отопления в домах

С начала отопительного сезона 2018-2019 годов от горожан поступило около 1 тысячи обращений на отсутствие отопления в квартирах, хотя все дома уже подключены к теплу. При этом чаще всего жаловались на «ледниковый период» жильцы центральных районов.

Как сообщает «Фонтанка», об этом рассказал заместитель главы Жилищного комитета Сергей Шарлаев. Впрочем, по его данным, в городе насчитывается 2,5 тысячи неисправных стояков, которые не пропускают тепло. Это чуть более 1% от общего количества домов.

«Сейчас если отопления нет в доме, то, значит, есть дефекты на внешних или внутридомовых инженерных сетях. Если в отдельной квартире, то завоздушен стояк», — подчеркнул Сергей Шарлаев и добавил, что на завершение таких работ необходимо 10 дней.

Ранее сообщалось, что на отсутствие отопления в домах было подано около 300 жалоб. Включить тепло в МКД обещали 28 сентября.

 

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