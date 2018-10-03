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04 Октябрь, 2018


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Для расселения аварийного жилья могут привлечь социальную ипотеку

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в: Новости
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Минстрой намерен обновить в 2019 году механизмы расселения аварийного жилья

Федеральный центр решил изменить подходы к расселению аварийного жилья. Теперь основная финансовая нагрузка должна лечь на бюджет РФ. А регионы будут финансировать 14% от затра. Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.

«На расселение аварийного жилья из федерального бюджета планируется направить 432 миллиарда рублей. Уровень софинансирования федерального и регионального бюджетов составит 86 % на 14%», — рассказал министр.

Он добавил, частью программы по расселению аварийного жилья могут стать дополнительные механизмы, успешно апробированные в ряде субъектов федерации. В пример Владимир Якушев привел социальную ипотеку, которая уже действует в ряде регионов. Для того, чтобы такие механизмы заработали на территории всей страны, все предложения необходимо внести на парламентскую сессию весной 2019 года.

Как подчеркнул Владимир Якушев, переселение граждан планируется в несколько этапов. На первом Минстрой планирует запустить программу на основании механизмов расселения, которые успешно зарекомендовали себя в предыдущие годы.

Напомним, с 2008 года программы по переселению граждан из аварийного жилья реализовались федеральным правительством совместно региональными и муниципальными властями. За это время (по состоянию на 01 сентября 2018 года) расселено 15,8 млн. кв. м. аварийного жилищного фонда, свои жилищные условия улучшили более одного миллиона двадцати пяти тысяч человек. Объем финансирования Программы составил 578 млрд. рублей, из них 296 миллиардов – это средства федерального бюджета.

 

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