Власти Ленобласти рассказали, какие проблемные новостройки сдадут до конца года

С начала года в 47 регионе ключи от квартир в проблемных объектах получили 3 тысячи человек

В Ленинградской области до конца 2018 года будут сданы 2 дома на 197 пайщиков, в деревне Лаголово Ломоносовского района (застройщик – ЖСК «Лаголово»). Одним проблемным объектом станет меньше в Новом Девяткино на 127 пайщиков (застройщик – ЖСК «НовоДевяткино»). Планируется ввести в эксплуатацию дом для 119 дольщиков во Всеволожске на улице Почтовой (застройщик — ООО «Оникс») и ЖК «Карат» в Кингисеппе для 366 дольщиков.

Всего, с начала 2018 года ключи от достроенного жилья получили около 3 тысяч покупателей квартир в проблемных объектах.

Так, комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖСК «Твой первый дом», где 234 пайщика не могли стать собственниками квартир более четырех лет. Дом был полностью готов, но не подключен к системе центрального канализования и очистки стоков.

Усилиями властей 47 региона был решен вопрос строительства сетей и подключения дома к системе очистки. Это дало возможность официально ввести здание в эксплуатацию, его жители получат постоянную регистрацию и право собственности.

С начала года были введены в эксплуатацию проблемные ЖК «Олимп» во Всеволожске, первая очередь ЖК «Черничная поляна» в Юкках, ЖСК «Виктория» в Гатчине, ЖК «Три кита» в Мурино. Каждый объект достраивался или получал ввод при содействии и под контролем администрации Ленинградской области.