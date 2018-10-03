Георгий Полтавченко ушел в отставку по собственному желанию

У Петербурга будет новый губернатор

Президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко стать главой Объединенной судостроительной корпорации в качестве председателя совета директоров. Об этом сообщают «РИА-новости».

«Постановляю: принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия по собственному желанию. Назначить Беглова Александра Дмитриевича временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга, освободив его от занимаемой должности», — цитирует агентство пресс-службу Кремля.

Георгий Полтавченко был губернатором Северной столицы с 2011 года