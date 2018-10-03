жк днепропетровская 37 евродвушка

04 Октябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Георгий Полтавченко ушел в отставку по собственному желанию

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

У Петербурга будет новый губернатор

Президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко стать главой Объединенной судостроительной корпорации в качестве председателя совета директоров. Об этом сообщают «РИА-новости».

«Постановляю: принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия по собственному желанию. Назначить Беглова Александра Дмитриевича временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга, освободив его от занимаемой должности», — цитирует агентство пресс-службу Кремля.

Георгий Полтавченко был губернатором Северной столицы с 2011 года

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X