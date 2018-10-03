Петербургу ищут нового градоначальника

Слухи об отставке Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга ходили в Северной столице далеко не первый год. В августе теперь уже бывший градоначальник заверял, что примет участие в новых выборах в 2019 году. Однако в среду, 3 октября, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил: Полтавченко уходит по собственному желанию

Еще утром, 3 октября, когда стало известно о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и Георгия Полтавченко, пресс-служба последнего в лице Андрея Кибитова категорически опровергла слухи об отставке теперь уже экс-градоначальника.

Они ходили в Северной столице практически с момента прихода к власти господина Полтавченко, обостряясь по традиции по сени.

Однако вечером в среду около 18.45 федеральные СМИ сообщили об отставке градоначальника со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

«Постановляю: принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия по собственному желанию. Назначить Беглова Александра Дмитриевича временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга, освободив его от занимаемой должности», — цитировали федеральные агентства пресс-службу Кремля.

Возглавлять Петербург господину Беглову предстоит до сентября 2019 года, когда должен состояться единый день голосования.

Георгий Полтавченко был губернатором Северной столицы с 2011 года. Его вступление в должность ознаменовалось масштабным пересмотром наследия предыдущей градоначальницы Валентины Матвиенко. Полтавченко отменил строительство элитного жилья на Набережной Европе, «зарубил» возведение нового зоопарка в Юнтолово, Новоорловского тоннеля. Землю на Петргорадской стороне отдали под квартал Верхового суда, где тоже всплыло жилье. Зоопарк теперь хотят поселить в Сестрорецк, а Новоорловскому тоннелю, о котором недавно заговорили заново, теперь ищут способ удешевления.

Впрочем, при Полтавченко в 2012 началось строительство «Лахта-центра», который должны сдать до конца этого года, был введен в эксплуатацию многострадальный стадион на «Крестовском острове», успешно сдан и центральный участок ЗСД, построены мост через остров Серный, пешеходный мост в створе Яхтенной улицы. Последний объект «тянули своими силами» крупные городские подрядчики, что вызвало негласное неудовольствие у всего строительного лобби. Равно, как и вызвала протесты появившаяся при Полтавченко практика переложение расходов на «социалку» в добровольно-принудительном порядке на плечи застройщиков. В 2018 году в городе наконец-то сдали многострадальные станции метро «Беговая» и «Новокрестовская».

В плане метро господин Полтавченко пообещал петербуржцам Кольцевую линию уже к 2030 году. Также теперь экс-губернатор заявлял о подготовке нового Генплана.