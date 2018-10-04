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04 Октябрь, 2018


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Петербуржцы выбрали самые популярные сады города

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в: Новости
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В Петербурге прошло интернет-голосование за самые лучшие сады

Фото: википедия

Комитет по благоустройству Северной столицы подвел итоги опроса, в ходе которого петербуржцы выбрали самые лучшие сады города, пишут «Невские новости».

В голосовании приняли участие 17 садов и скверов, заявки которых были ранее поданы различными садово-парковыми организациями города не Неве.

Участники соревновались в шести номинациях: «Сад для всех», «Сад плюс», «Креативный сад», «Исторический сад», «Сад цветов» и «Уютный сад». В голосовании приняли участие около 10 тысяч горожан.

Лидером опроса стал сквер на Красной улице в Колпино. За него проголосовали порядка трех тысяч человек. На втором месте сквер на Московском проспекте у дома №195 и Шкиперский сад на Васильевском острове.

Среди лучших также оказались сквер Димитрова во Фрунзенском районе города и сквер Юрия Инге в Петродворце.

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