Колоннаду Исаакиевского собора ждет обследование

В рамках реставрации обходной смотровой площадки памятника

По заказу СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» до конца года будут проведены работы по обследованию перекрытий колоннады, карнизных свесов и облицовки барабана собора, соответствующее разрешение выдал КГИОП.

При этом в комитете подчеркивают, что колоннада останется открытой для посещения. Работы на этом участке будут завершены до конца текущего года.

Кроме того, специалистам предстоит определить техническое состояние гранитного цоколя и исторической облицовки собора, выполненной из рускеальского мрамора. Для проведения обследования с северо-западной стороны собора будут выставлены леса. Работы проводятся по заказу пользователя, срок завершения – май 2019 года.

Сейчас в соборе завершаются работы по приведению в эксплуатационное состояние части интерьеров, в том числе выполнена очистка бронзового и золоченого декора и отреставрирована живопись.

Отметим, что ушедший накануне в отставку Георгий Полтавченко оставил вопрос о принадлежности собора открытым. Процесс передачи здания РПЦ подвис в воздухе, этим вопросом предстоит заниматься уже новому губернатору.